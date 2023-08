UIT DE OUDE DOOS Verkleed als Egyptenaar of Ghanees een spelletje doen; wie deden er mee in 1982?

HELMOND - Uitgedost met exotische hoofddeksels en lange gewaden is een gezelschap in 1982 op de foto gezet door Jozef van den Broek. ‘Landenspel waarbij deelnemers passende kleding dragen’ is de informatie die de fotograaf heeft achtergelaten.