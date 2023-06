‘Hawaï’ in Bakel

BAKEL - Op zaterdagavond 24 juni zal koffiehuis Buitenuit in Bakel omgetoverd worden in zomerse Hawaï-sferen. Het idee Fun in Hawaï is bedacht en uitgewerkt door een groep van 29 muzikanten tussen 9 en 15 jaar uit Gemert-Bakel die allemaal een blaas- of slagwerkinstrument bespelen.