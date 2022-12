Helmond Sport kan na zege op FC Den Bosch de nieuwe trainer in alle rust presenteren

Helmond Sport heeft het kalenderjaar én een drukke week positief afgesloten met een 1-0 overwinning op FC Den Bosch. Een terechte zege. Zo kruipen de Helmonders weer omhoog en kan de nieuwe trainer - Bob Peeters - op korte termijn in alle rust gepresenteerd worden.

Het is de week van de veranderingen bij Helmond Sport, waar Jurgen Streppel benoemd werd tot technisch manager en Peeters deze week dus nog de nieuwe trainer wordt. Ook op het veld tegen FC Den Bosch waren er wat wijzigingen, deels ook noodgedwongen: zo was Tom Beugelsdijk ziek en dus was er weer eens een basisplaats voor Robin van der Meer.

Bonkige spits

Ook de bonkige spits Jafar Arias mocht voor het eerst beginnen, hij was in de 18de minuut ook bij de grootste kans van de eerste helft betrokken: Eros Maddy treuzelde alleen veel te lang na balverlies van FC Den Bosch, waardoor de kans voor Arias eigenlijk al verkeken was.

Daarna waren er nog speldenprikjes van Wassim Essanoussi en Robin van der Meer en had FC Den Bosch nog een mogelijkheid via Nikolaj Möller, die net een teenlengte tekort kwam.

In de tweede helft schakelde Helmond Sport een tandje bij en nam de ploeg de overhand. Nadat Essanoussi en Bryan Van Hove het doel nog eens uittesten, was het na 68 minuten dan eindelijk raak: Bram van Vlerken, die de verwachtingen nog niet helemaal waar maakt, beloonde een prima pot met fijne voorzet op Arno Van Keilegom, die aannam en scoorde.

1-0. En die goal gaf Helmond Sport in eerste instantie vleugels: Arias maakte nog 2-0, maar aangever Martijn Kaars stond buitenspel. In de laatste minuten was het nog bibberen omdat FC Den Bosch alles-of-niets ging spelen, maar uiteindelijk hielden de Helmonders stand: 1-0.

Bakens evenaart nu al ontslagen Swinnen

Interim-trainer Tim Bakens won zo voor de derde keer in de zes wedstrijden die hij langs de lijn stond. Daarmee presteert hij vele malen beter dan de ontslagen Sven Swinnen, die ook negen punten pakte, maar daar liefst twaalf wedstrijden voor nodig had. Het is aan Peeters om dat na de korte winterstop verder te verbeteren om alsnog mee te doen om play-offs.