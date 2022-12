‘Hondsbrutale inbreker’ uit Helmond ontkent alles, maar rechtbank geeft hem anderhalf jaar

Flatbewo­ner gaat na hoe het zit met overstro­ming: ‘Mijn bovenbuur­man ging mij te lijf met een stok’

DEN BOSCH - ,,Ik wilde alleen weten hoe we de kosten van de lekkage zouden oplossen. Maar mijn bovenbuurman ging mij te lijf met een stok.’’ Dat krijgt de politierechter te horen van een Bosschenaar die zegt ‘niks verkeerd’ te hebben gedaan. ,,Dat kon ook niet. Want ik was net terug uit het ziekenhuis na een herniaoperatie.’’

