Inspectie tevreden over Leefhuis in Gemert

Column Zelfs supercoole skaters worden op zekere dag oud

Volgens mij kenden ze hem niet, de jongen die op hun schouders steunend richting bankje hinkte. De twintiger was net hard gevallen met zijn skateboard en zijn reddende engelen, zelf ook skaters van in de twintig, overlaadden hem met adviezen en hulp. Dat-ie thuis een zak diepvrieserwten op z’n voet moest leggen. Wilde hij trouwens wat water? Moest hij misschien even thuisgebracht worden?