Jaap Robben en Ted van Lieshout in nieuw seizoen Literair Café Helmond

Honderden verhalen van Brabanders naar de nok van de Sint-Jan

DEN BOSCH – Honderden Brabanders schreven een persoonlijk verhaal over de bijzondere rol van de Sint-Jan in hun leven. Aan het eind van het jubileumjaar rond het achthonderdjarig bestaan gaan al die brieven nu naar de nok van de kathedraal. Over honderd jaar worden ze gelezen.

6:59