Londen, Parijs, Milaan, en... Gemert: Kasteelheer haalt Curio By Hilton-hotel naar de Peel

GEMERT – Curio By Hilton is de partij die de 56 hotelkamers in het Gemertse kasteel gaat uitbaten. BL Huisvesting is daarvoor een samenwerking aangegaan met de internationaal opererende hotelketen Hilton. De verwachting is dat het hotel eind 2024 de deuren kan openen.