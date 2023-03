Luciferdoosjes bij expositie Foto Expressie Groep Gemert

Met video Een echt goed bordspel is ‘spannend tot het laatst en met niet te veel geluk’. Maar wie bedenkt het nieuwe Catan?

EINDHOVEN - Het bordspel is weer helemaal terug. Geholpen door de coronatijd, waarin families noodgedwongen met elkaar om de eettafel zaten, is het aanbod ook groter dan ooit. Zo blijkt ook op Zuiderspel in Koningshof in Veldhoven. Grote vraag is: wie bedenkt de opvolger van Catan?