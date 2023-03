Millusse Mens Tjeu van Ansem doet het vooral voor de kinderen: ‘Om al die blije, tevreden gezichten’

MILHEEZE - Hij hoeft niet zo nodig in de belangstelling te staan, Tjeu van Ansem. Dat hij, gangmaker achter Jong Milheeze, kon worden uitgeroepen tot de Millusse Mens 2023, daar had de Milheezenaar dan ook absoluut nooit aan gedacht.

,,Hartstikke leuk hoor, daar niet van, maar het gaat niet om mij. Het gaat om de kinderen voor we wie met Jong Milheeze al die activiteiten organiseren. Om al die blije, tevreden gezichten na afloop”, zegt de 58-jarige Millusse Mens. ,,Natuurlijk doe ik al dat werk niet alleen, we zijn met een leuke club vrijwilligers die zich allemaal met hart en ziel voor deze vereniging inzetten.”

Al meer dan dertig jaar is hij betrokken bij Jong Milheeze, vertelt Van Ansem, die als chip-designer bij NXP in Eindhoven werkt. ,,Via familie was ik aanvankelijk actief bij Jong Bakel. Toen woonde ik ook nog daar. Maar toen het daar ruim dertig jaar geleden wat minder werd, ben ik met wat anderen overgestapt naar Milheeze.”

Bijna zeventig leden

Tot volle tevredenheid over en weer, want de afgelopen decennia ontwikkelde hij zich tot een van de gangmakers achter de club. Een club met bijna zeventig leden en tal van activiteiten, waaronder spel- en knutselavonden en een jaarlijks kamp van een week lang.

Quote Dankzij Jong Milheeze had ik hier steeds meer sociale contacten Tjeu van Ansem, Milluse Mens 2023

Inmiddels is Van Ansem een paar jaar geleden naar Milheeze verhuisd. ,,Dankzij Jong Milheeze had ik hier steeds meer sociale contacten. Bovendien had ik een grotere hobbyruimte bij mijn huis nodig en die was hier snel gevonden. Wat ik in die hobbyruimte doe? Vooral knutselen voor Jong Milheeze, natuurlijk”, zegt Van Ansem lachend.

Sinds bekend werd dat hij tot Millusse Mens is uitgeroepen, stromen de felicitaties binnen bij de Milheezenaar. ,,Dat doet me goed, hoor”, zegt hij daarover. ,,Want hoewel ik vrij bescheiden ben is het toch erg leuk om al die reacties te krijgen. Vooral ook van de ouders van kinderen die lid zijn van Jong Milheeze. Helemaal mooi zou het zijn als wat meer ouders zich ook als vrijwilliger voor onze club zouden willen inzetten.”