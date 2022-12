Nieuwe plek voor Helmondse dak- en thuislozen is in aantocht

Op de plek waar tientallen jaren Huize d’n Herd stond, komt een nieuwe, grotere, moderne en duurzame opvang. En dat is hard nodig volgens directeur Kitty de Laat van Stichting Maatschappelijke Opvang. Het oude pand was hard aan vervanging toe en er zijn steeds meer mensen die (tijdelijk) geen eigen huis hebben.

Iedere bewoner krijgt een kamer voor zichzelf en er is een ontmoetingsplek. ,,Iedereen heeft recht op een eigen ruimte. In de nieuwbouw kan dat”, aldus De Laat.

Een maaltijd en een douche

Wethouder Harrie van Dijk vindt het belangrijk dat er in de stad een plek is waar mensen terechtkunnen voor wie een bed, maaltijd en douche helemaal niet vanzelfsprekend zijn. ,,Het aantal mensen op straat neemt fors toe. Niemand kiest daar bewust voor. Soms kunnen ze de rekeningen niet meer betalen of is er geen passende zorg.”