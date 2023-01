Ongeslepen diamant Teun Gerrits schittert op bonte avond vol dorpse trots De Streupers

Vrijwilli­gers vervoeren al 40 jaar patiënten in het Elkerliek: ‘Praatje over het weer om spanning te breken’

HELMOND - Ze zocht ooit een half uur naar de tweede pantoffel van een man. Tot Elly Heuts in de gaten kreeg dat deze patiënt maar één been had. De meneer hield zich stil. ,,Hij dacht: ‘ik ben benieuwd wanneer ze er achter komt’.”

27 januari