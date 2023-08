Ontsnapte koningspython in Elsendorp weer terecht

Explosie doet bewoners Munneken­straat Someren wakker schrikken

SOMEREN - Bewoners aan de Munnekenstraat in Someren schrokken zondagochtend om 7.10 uur wakker van een explosie. Een schroeiplek op het trottoir is een stille getuige. Wat er ontploft is en waarom onderzoekt de politie.