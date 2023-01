Piet Smits gekozen als Bakelnaar

Hij zet zich in bij de hospice, Wilbertdries in Bakel en in De Berken in Milheeze. Hij verzorgt onder andere de soos in de Wilbertdries. Elke dinsdag gaat hij met de ouderen mee met de bus om te winkelen in de supermarkt. Hij verzorgt oudejaarsavond in De Berken zodat de mensen niet eenzaam zijn tijdens de jaarwisseling.