Regels zijn regels in Gemert-Bakel, maar soms ook weer niet

Gemor over compensa­tie­plan voor Deurnese clubs, ‘maar het is wel nodig’

DEURNE - Dat je Deurnese vrijwilligers nu niet letterlijk en figuurlijk in de kou kunt laten staan, daar is de politiek het over eens. Toch is er veel gemopper over het plan om clubs tegemoet te komen in energiekosten.

13 januari