Gebroken arm, maar geen wijkverple­ging voor 78-jarige: ‘Die zorgcrisis, dat is precies waar ik nu tegenaan loop’

GELDROP – Zorgcrisis in Brabant, wat betekent dat? Bijvoorbeeld dat ouderen die hun arm breken niet kunnen rekenen op een wijkverpleegkundige. De 78-jarige Christien uit Geldrop is zo’n pechvogel. ,,Ik moet me nu laten wassen door mijn dochter en vriendinnen. Dat vind ik moeilijk.”