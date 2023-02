Singer-songwriter Jeroen Geurts keert terug in De Bunker

GEMERT - Een thuiswedstrijd, zo kun je het concert van singer-songwriter Jeroen Geurts op donderdag 9 februari in De Bunker in Gemert wel noemen. De in Handel geboren en getogen Geurts keert daarmee terug naar de plek waar hij voor het eerst in aanraking kwam met de muziek van zijn idolen Bob Dylan en Tom Waits.