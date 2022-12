Spaans eten zoals bij Fernando thuis in nieuw restaurant El Olivo in Helmond

Toon (80) wil na 31 jaar trouwe dienst stoppen als beheerder Helmondse wijkhuis maar vindt geen opvolger

HELMOND - Na 31 jaar trouwe dienst als beheerder van wijkhuis de Zonnesteen, wil Toon van Beers (80) onderhand eens vrije tijd. De vraag is wanneer hij die krijgt, want een opvolger is er nog niet. ‘Het is mijn kindje’.

12 december