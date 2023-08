Taxichauf­feur krijgt hoge boete voor missen boordcompu­ter bij rit in Eindhoven

EINDHOVEN - Een taxichauffeur is in de nacht van zaterdag op zondag door de Eindhovense politie beboet. Hij werd betrapt op het rijden van ritten zonder verplichte boordcomputer in de auto. Daardoor werd de rusttijd van de chauffeur niet geregistreerd.