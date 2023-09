met video Aniek de Vries (16) wereldkam­pi­oen hiphop: 'Jury is meestal meer gechar­meerd van jongens’

BAKEL - Zestien jaar oud is ze pas, Aniek de Vries uit Bakel. En toch is ze al wereldkampioen. Dat werd ze tijdens het wereldkampioenschap Streetdance Hip Hop in de Engelse stad Blackpool, in de categorie onder de 18 jaar. ,,Ik kan het nog niet geloven, het is net een droom.” vertelt Aniek.