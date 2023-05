Toon Brzoskowski uit Bakel was geen ‘Duitse’ militair; hij moest twee jaar onderduiken bij Kaatsheuvelse boer

In Memoriam Ondernemer en oud-voorzitter FC Den Bosch Jan Schouten overleden: ‘Mensen leren om nee te zeggen’

ZALTBOMMEL/MARBELLA - In het Spaanse Marbella is zondag Jan Schouten uit Zaltbommel overleden. Hij was ‘ondernemer in de psychologie’ en oprichter van het inmiddels wereldwijde opleidings- en trainingsinstituut Schouten & Nelissen. Voetballiefhebbers kennen hem ook als oud-voorzitter van FC Den Bosch.