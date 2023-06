Tuney Thursday met ‘Echte Mensen’

Dwars door de Peelstreek komt een kilometers­lan­ge snelweg voor kabels en dat gaan de inwoners merken

LAARBEEK/GEMERT-BAKEL - Hij heet de Delta Rhine Corridor: als deze ondergrondse ‘snelweg’ voor kabels en leidingen klaar is in 2028, is er niets meer van te zien. Maar voordat het zover is, zorgt die wel voor flink wat overlast.