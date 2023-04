Van Middeleeuws tot eigentijds bij concert Korale in Gemert

Teus Korporaal uit Helmond is 87 jaar, en levert wéér nieuw wielerboek af: ‘Zo blijven we bezig’

HELMOND - 87 jaar of niet, Teus Korporaal uit Helmond blíjft schrijven. In zijn nieuwe boek ‘Vergeten jubileumritten’ duikt hij op geheel eigen wijze in de historie van de Tour, de Giro en de Vuelta.