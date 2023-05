Vijftig jaar jeugdsoos Sowieso: ‘Bij de slotentocht kunnen we er elk jaar een paar uit de sloot plukken’

Weduwe Thijs Slegers neemt Zilveren Tulp in ontvangst, net als ED-cartoonist Mat Rijnders

EINDHOVEN - PSV-perschef Thijs Slegers wist dat hij de Zilveren Tulp kreeg en had hem graag zelf in ontvangst genomen. Bijna twee maanden na zijn overlijden stond zijn weduwe Sylvia er namens hem. Ook ED-cartoonist Mat Rijnders kreeg het beeldje, een jaarlijkse traditie in Eindhoven.