Voetbalgekke vrouwen uit Gemert en Best gaan liever naar WK dan iedere week naar de kroeg of een festival

Eerst kijken of samenwonen bevalt voor je uitkering eraan gaat, ’t kan binnenkort in Helmond en Peel

HELMOND - Gaan samenwonen is best spannend en al helemaal als je daardoor meteen je bijstandsuitkering verliest. In Helmond en de Peelgemeenten wordt het in het najaar mogelijk om eerst eens te proberen of het hokken bevalt voor het je geld gaat kosten.