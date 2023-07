Bewolkt weer in Gennep vanmiddag en vanavond

Ooievaars dood door straling? ‘Zorgen moeten serieus genomen worden’

Zijn de jonge ooievaars in Gennep gestorven door straling veroorzaakt door de nabijgelegen antenne-installatie op de kerk? Zou zomaar kunnen, zegt Sonja Jilisen uit Ottersum. ,,Sinds de 5G-antenne-installatie in de stadskerk operationeel is, is er voor de zoveelste keer op rij een nestje jonge ooievaars doodgegaan.”