CNC in Milsbeek wil groeien, meer ruimte nodig voor kantoor en parkeren

Lezersbrief We zeuren over blikjes, kijk eens naar Zweden

Nergens vind je daar blikjes of flesjes op straat. Niemand die het heeft over kleverige blikjes of hoe lang men voor een machine moet wachten om de blikjes in te leveren. Meestal zie je daar mensen met enorme vuilniszakken vol blikjes, geduldig wachtend tot ze ingeleverd kunnen worden. En dat kan in elke supermarkt.