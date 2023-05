Elmar (33) brengt in zijn nieuwe bakkerszaak in Gennep 20 jaar ervaring mee

Klaar voor je luxe apparte­ment in Molenhoek, alleen is er geen stroom (en gas komt er ook al niet)

Een spannend voorjaar voor de kopers van appartementen in het luxe Villa Lierdal in Molenhoek: is hun gasloze huis klaar, blijkt dat er nog helemaal geen stroom is. Misschien wel een half jaar lang, aldus de netbeheerder.