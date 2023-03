‘Geen opschoondag, op school volstond de eigen ‘prikbrigade’

met video Dodelijk ongeval: op drukke kruising MaasWaal­pad en Scheidings­weg is het vooral héél goed opletten

Hoe veilig is de drukke fietsersoversteek van het MaasWaalpad met de Scheidingsweg in Nijmegen? Die vraag dringt zich automatisch op na het dodelijke ongeval van afgelopen dinsdag. Een 84-jarige vrouw op een e-bike overleed nadat ze daar in botsing kwam met een auto.