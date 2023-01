Gennep denkt goud in handen te hebben met plannen voor geul, jachthaven en een waterwoonwijk

Luc van der Linden nieuwe voorman van DGP in Mook en Middelaar

MOOK - Molenhoeker Luc van der Linden is de nieuwe fractievoorzitter van Dorpsgroepering Pouwels (DGP) in de gemeenteraad van Mook en Middelaar. Van der Linden (61) is de opvolger van Fred Baars.

19 januari