Gennep houdt miljoenen over door de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne

Column Waar is meer moed voor nodig, voor herhaling of vernieu­wing?

Ik zat op de allereerste rij van het Circustheater in Scheveningen te kijken naar de Musical Awards. Een nogal overdreven goede plek voor iemand die genomineerd noch musicalster noch iets anders van doen heeft in de musicalwereld. Had te maken met mijn tweelingzus die een optreden gaf in de productie.