Gennepse gastvrijheid helpt wandelaars op moeilijkste momenten: ‘Kijk, naar die lach’

Heel soms wijkt Vierdaagse van de regels af: ‘Als het écht nodig is, kunnen we flexibel zijn’

Regel is regel bij de Vierdaagse. De medaille is immers een koninklijk erkende onderscheiding. Maar dat betekent niet dat er nooit een uitzondering wordt gemaakt. ,,We kúnnen af en toe best flexibel zijn.”