‘Niemand bekommerde zich om mensen zoals wij, we werden verwaar­loosd’

,,Elke dag beginnen we met elkaar ontmoeten en begroeten. Dan spreken we hardop de gezamenlijke ochtendspreuk-van-de-week uit. Daarmee laten we onze dankbaarheid blijken over dat na de donkere nacht weer een verlichte dag is begonnen. We zingen een lied en wensen elkaar tot slot een goede werkdag.”