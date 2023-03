Gouverneur Emile Roemer stemt in zijn nieuwe woonplaats Gennep: ‘Belangrijke en spannende dag’

,,Het is belangrijk dat iedereen vandaag gaat stemmen", zegt hij. ,,Er zijn delen in de wereld waar dat niet kan.”

De voormalig SP-leider en voormalig wethouder van Boxmeer waagt zich niet aan een voorspelling van de verkiezingsuitslag voor Provinciale Staten. ,,Dat is ook niet mijn rol. We wachten rustig af. Het is een belangrijke en spannende dag.”

Afgaande op de peilingen wacht het gouvernement in Maastricht een ruk naar rechts. BoerBurgerBeweging en PVV scoren goed in de peilingen.

Volledig scherm De Limburgse commissaris van de Koning Emile Roemer stemt met zijn vrouw woensdagochtend in Gennep, waar hij sinds enkele maanden woont. © Theo Peeters

Op welke partij Roemer gestemd heeft, daarover laat de geboren Brabander zich niet uit. ,,Het is wel bijzonder om in Gennep te stemmen.”

Aimabele man

Eric Corstjens, hoofd van het stembureau in mfc De Goede Herder aan het Europaplein in Gennep, vindt het ‘wel leuk’ dat de gouverneur voor zijn stembureau heeft gekozen. ,,Het is een aimabele man. Hij is natuurlijk al lang een bekend gezicht in de regio, van de overkant van de Maas.”

Volledig scherm Roemer schudt handen met de medewerkers van het stembureau. Links Eric Corstjens. © Theo Peeters

Roemer woont pas sinds het najaar in Gennep. Daarvoor woonde de geboren en getogen Boxmerenaar lang in Sambeek. De voormalig SP-leider is sinds december 2021 de hoogste provinciebestuurder van Limburg. Zoals een burgemeester in zijn eigen gemeente moet wonen, moet een commissaris van de Koning in zijn eigen provincie wonen.

Volledig scherm Emile Roemer brengt zijn stem uit in Gennep. © Theo Peeters

