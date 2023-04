Hakenkruizen in tunnel weer weg, ooievaars besmeurd

Hakenkruizen die in de nacht van maandag op dinsdag zijn gekalkt in de fiets- en voetgangerstunnel bij de Weverstraat in Gennep, zijn daar na ontdekking in opdracht van de gemeente meteen verwijderd. De ooievaars die bij de rotonde even verderop met oranje verf zijn bespoten, moeten nog even wachten op de terugkeer van hun witte ‘veren’.