Hooibalen in de vorm van een pop vatten vlam in Gennep

Monument slachtof­fers speedboot­dra­ma bij Cuijk krijgt elders een plek

CUIJK/GENNEP - Misschien is het je wel al opgevallen. De grote herdenkingssteen in de berm van de Maasboulevard in Cuijk, voor de vier slachtoffers van het speedbootdrama in 2011, is sinds kort weg. Wat familie en vrienden betreft, had de steen mogen blijven.

27 december