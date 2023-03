Ivo botste met zijn peperdure Ferrari tegen een muur: 'Mogen blij zijn dat we niet gewond raakten’

Zorgen om ov-sta­king op verkie­zings­dag: Nijmegen zet stemtaxi’s in voor mensen die slecht ter been zijn

Nijmegenaren die woensdag willen stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen maar door de staking in het openbaar vervoer geen bus kunnen pakken, kunnen een speciale taxi boeken. De stemtaxi’s die de gemeente inzet zijn bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn of een beperking hebben.