Loting: volleybalsters van FAST en Activia ontlopen elkaar in bekertoernooi

Dit zit er in de ontbijttas voor Nijmeegse leerlingen die met een lege maag op school komen

NIJMEGEN - De ontbijttassen voor kinderen die thuis geen ontbijt krijgen, worden in het nieuwe jaar in ieder geval tot en met maart uitgedeeld. In eerste instantie blijft dat gebeuren in de Nijmeegse wijken Lindenholt, Dukenburg, Hatert en Grootstal.

8:41