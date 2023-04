Meer woningen gebouwd in Gennep

Weurtseweg tot eind juni afgesloten, auto’s moeten via andere route Nijmegen in

Wie aan de westkant met de auto Nijmegen wil in- of uitrijden, moet de komende maanden omrijden. De Weurtseweg is van 16 april tot en met 23 juni afgesloten tussen Flavus en Voorstadslaan. Ook de Voorstadslaan is niet te gebruiken voor doorgaand verkeer.