Mikado: pas in oktober duidelijkheid over toekomst

Het is nog steeds niet duidelijk waar Mikado, de school voor speciaal onderwijs in Gennep, in de toekomst onderdak krijgt. Het ziet ernaar uit dat de Gennepse politici pas in oktober over een voorstel kunnen debatteren. Een onderzoek naar en gesprekken over de beste plek voor de school hebben vertraging opgelopen.