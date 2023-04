Politiebureau kopen? Wie het hoogste bod uitbrengt, is de nieuwe eigenaar

Vluchten voor hoogwater? Het evacuatie­plan in Gennep is zo slecht nog niet

Herinner je het je nog? Het hoogwater in juli 2021. Valkenburg kreeg het voor de kiezen, maar het water stroomde ook in rap tempo richting Gennep. Wat als de dijk was doorgebroken? Dan was het evacuatieplan in werking getreden. Wat blijkt? Dat is zo slecht nog niet.