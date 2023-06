PvdA Gennep is boos na het ‘verraden’ van GroenLinks en wil geen PvdA meer zijn

Ellens klimaattocht De gieter­dienst kan deze week op een iets lager pitje in de stadsvoed­sel­bos­jes van Nijmegen

Hoe zit het eigenlijk met de gevolgen van de klimaatverandering in onze eigen leefomgeving? Journalist Ellen Willems loopt een half jaar met haar hond Mick een klimaattocht door het gebied van De Gelderlander en legt vast wat ze ziet en hoort. Dit is etappe 11: de laatste dag in Nijmegen voordat ze naar de Ooijpolder gaat. Precies op de dag dat het eindelijk plenst.