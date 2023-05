Quick 1888 VR1 verliest uit met een doelpunt verschil van Vitesse'08 VR1

Met poll Strijd om de parkeer­plaats: ‘Geen parkeerver­gun­ning? Dan verkoop ik het huis’

In Nijmegen, Arnhem en andere steden wordt de auto steeds verder naar de rand gedrukt. Parkeren kost ruimte en die is schaars en duur. Bij nieuwe woningcomplexen wordt het aantal parkeerplaatsen fors teruggeschroefd of zelfs helemaal geschrapt. Maar: ,,De autovrije stad is wensdenken.”