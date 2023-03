Spinnen hebben tijd van hun leven in de winkelpassage in Gennep, nóg wel

Dochtertje werd beter toen ouders niet meer bij haar konden in ziekenhuis; zijn ze terecht uit gezag gezet?

Een vertrouwensarts van Veilig Thuis in Nijmegen is volgens het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg niet de fout in gegaan door vol te houden dat ouders hun ernstig zieke dochtertje moedwillig ziek hebben gemaakt. De ouders waren naar het tuchtcollege gestapt.