Onverwacht sluit dit restaurant in Nijmegen de deuren: 'Heel jammer dat het zo eindigt’

Het was in 2014 één van de eerste zaken die opende op het Honigcomplex in Nijmegen: restaurant De Meesterproef. Met pijn in het hart trekt eigenaar Bas Hoebink eind deze maand de stekker uit zijn horecazaak. ,,Ik heb er slapeloze nachten van gehad.”