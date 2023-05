Vanochtend kans op lichte regen in Gennep

Van een carrière in sales naar duurzame stadsland­bouw - ‘Met je vork kiezen voor de toekomst van je kinderen’

Wie wel eens sombert over klimaat of milieu, moet nodig eens in de Kop van Malden gaan kijken. Hier, op en rond Landgoed Grootstal, zijn jonge telers aanstekelijk bezig met duurzame stadslandbouw. En steeds meer inwoners uit Nijmegen en omgeving weten ze te vinden.