Verdienden Gennepse handelaren Herman (86) en Dolly (68) miljoenen met megafraude? OM zit achter hun geld aan

Heftige vrijpartij wordt mogelijk tientallen vissen fataal: ‘Hun paring is niet bepaald zachtzin­nig’

Een mooie natuurwandeling langs de Oude Waal bij Ooij en Nijmegen was even iets minder idyllisch dan gewoonlijk. In en langs het water lagen tientallen dode vissen. Mogelijk zijn de slachtoffers allemaal vrouwtjes. Ze hebben zich tijdens de paai ‘doodgevreeën’, zegt een visdeskundige.