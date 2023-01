Warme kantine in na het voetballen? Ook bij de club in nood blijft dat mogelijk

Tientallen inwoners van Mill die huis uit moeten, beginnen het jaar vol onzekerhe­den: ‘Dit achterla­ten, valt zwaar’

MILL - Ze hebben niet bepaald fijne feestdagen achter de rug, de tientallen bewoners van 26 huizen in de Ringersstraat en Vloetsestraat in Mill. Vlak voor kerst kregen ze van woningcorporatie Mooiland te horen dat hun huizen gesloopt worden. Sommigen wonen er al van kleins af aan. Maar er is toch woningnood? ‘We willen hier juist meer huizen terugbouwen’, aldus Mooiland.

7:59