Woningbouwplan Gennepermolen terug naar de tekentafel na kritiek inwoners: het plan is te lomp

Moskee over steekpar­tij: ‘Slachtof­fer werd in zijn nek geraakt, dit had heel anders kunnen aflopen’

De steekpartij waarbij op 31 maart een 67-jarige bezoeker van de Eyup Sultan Moskee in Nijmegen gewond raakte, heeft grote impact gehad op de moskeegemeenschap. ,,De schrik zat er goed in. In de week na het incident zagen we onze bezoekerscijfers enorm dalen.”