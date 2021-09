13-jarige Annelies beviel midden in het bos van dochtertje, ze begroef haar onder een boom

Tijs (14) zet zich nu al jaren in voor daklozen: ‘Als je de wil én de tijd hebt: doe het gewoon’

22 september Is Tijs Schenk (14) uit Voorthuizen de held die vandaag de vfonds Kinderprijs 2021 in de wacht sleept? Voor zijn oma in ieder geval wel: ‘Het is toch fantastisch als je kleinzoon zich zo inzet voor de medemens? Hij is een voorbeeld voor anderen.’