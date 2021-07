ABN Amro: Stortvloed aan onvervulbare vacatures in kinderopvang

De kinderopvang wordt ieder jaar populairder. De coronacrisis doet hier niks aan af. De werkloosheid neemt ook nu slechts mondjesmaat toe, waardoor de vraag naar opvang hoog blijft. En daarmee stijgt het percentage onvervulbare vacatures volgens de nieuwste berekeningen van ABN Amro gewoon door: van 24 procent in april 2020 naar 37 procent in juni 2021.

Eerste landelijke staking in kinderopvang in twintig jaar, deze locaties doen mee

Het nijpende tekort aan personeel heeft volgens de bank vooral te maken met weinig geschikte kandidaten, ziekteverzuim en uitstroom van personeel. In de dagopvang heeft 59 procent van de organisaties een wachtlijst, in de buitenschoolse opvang is dit 43 procent en in de peuteropvang 38 procent. De Randstad kent de meest schrijnende tekorten en de krapte is het grootst op dinsdag en donderdag.